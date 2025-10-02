ИИ научился предсказывать любовь

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле разработали модель машинного обучения, которая с умеренно высокой точностью предсказывает чувства романтического притяжения в условиях, имитирующих работу приложения для знакомств. Работа опубликована в журнале Computers in Biology and Medicine (CBM).

В эксперименте участвовали 61 студент в возрасте от 23 до 32 лет. Во время просмотра фотографий потенциальных партнеров их мозговая активность фиксировалась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Участники отмечали, кто им нравится, а затем получали «обратную связь» — якобы оценку со стороны понравившихся им людей (на самом деле она была сымитирована). Это позволило воспроизвести ключевой механизм приложений для знакомств: притяжение и возможный отказ.

Алгоритмы машинного обучения анализировали электрические ответы мозга — так называемые вызванные потенциалы. Модели предсказывали реакцию участников на привлечение с точностью 71,3%, а на отвержение — с точностью 81,3%. При этом у «разборчивых» участников, которые отмечали привлекательными меньше людей, алгоритмы справлялись лучше, что, по мнению авторов, связано с более выраженными и характерными нейронными сигналами.

«Анализируя ЭЭГ-сигналы, мы можем предсказать действия пользователя в приложениях для знакомств — например, решит ли он «свайпнуть вправо» или влево. Это дает понимание эмоций: находят ли они кого-то привлекательным или переживают негативные чувства, связанные с отказом», — отметили авторы работы.

