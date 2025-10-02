На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыт секрет «выключения» боли организмом

NatCom: выявлен механизм, регулирующий передачу болевых сигналов в организме
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Йельского университета обнаружили скрытый механизм, который регулирует передачу болевых сигналов в организме. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Команда под руководством Кэнди Полсен изучала белковый канал TRPA1 — ключевой элемент в нервных клетках, который пропускает кальций и запускает реакцию боли и воспаления. Однако слишком сильный поток кальция может повредить клетки, поэтому природа должна была «встроить» способ его остановить.

Ученые установили, что важную роль здесь играет белок кальмодулин. Он присоединяется к особому участку канала TRPA1 и «закрывает» его после того, как кальций уже прошел. Если этого не происходит, канал остается открытым слишком долго, что может привести к хронической боли.

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи изменили TRPA1 так, что кальмодулин не мог прикрепиться. В этом случае канал становился гиперактивным и не выключался, что имитировало механизм хронической боли.

По словам Полсен, открытие объясняет, почему в некоторых случаях болевые сигналы «ломаются» и превращаются в постоянные воспалительные процессы. В дальнейшем это может помочь в разработке новых способов борьбы с хронической болью.

Ранее ученые раскрыли новый механизм контроля аппетита.

