Ученые рассказали, зачем в косметику добавляют куриные эмбрионы

ПНИПУ: экстракты куриных эмбрионов увеличивают синтез коллагена
Shutterstock

Антивозрастная индустрия традиционно ассоциируется с пептидами и синтетическими формулами, однако один из самых перспективных компонентов для ухода за кожей человечеству известен давно — это экстракты зародышей, в частности куриных. Исследователи Пермского Политеха рассказали, в чем польза косметики с эмбриональными экстрактами и насколько безопасно ее применение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам профессора ПНИПУ Ларисы Волковой, куриные эмбрионы содержат комплекс биологически активных веществ: белки, аминокислоты, витамины и факторы роста, которые легко проникают в глубокие слои кожи и стимулируют синтез коллагена. Именно снижение выработки коллагена после 25 лет приводит к первым признакам старения.

Процесс получения экстрактов основан на инкубации оплодотворенных яиц на ранних стадиях развития (7–14 дней), когда зародыш представляет собой концентрат активно делящихся клеток. После многоступенчатой обработки из биомассы получают стерильный раствор или порошок для косметики и медицинских препаратов. Такие составы применяют не только в кремах и сыворотках, но и в эстетической медицине — например, для ускоренной регенерации кожи после лазерных процедур и пилингов.

При этом использование эмбрионов вызывает дискуссии: с этической стороны речь идет о продукте животного происхождения, что делает его неприемлемым для веганов, а с практической — технология сложная и дорогостоящая, но при этом остается минимальный риск аллергических реакций.

Ученые отмечают, что куриные зародыши конкурируют с растительными экстрактами вроде алоэ и центеллы азиатской. Однако растительные компоненты в основном увлажняют и укрепляют барьер кожи, а их антивозрастной эффект слабее. На стыке двух подходов развивается биотехнология: синтез ключевых молекул эмбриональных экстрактов в лаборатории, что позволяет объединить эффективность и этичность.

Ранее стало известно, как состояние желудка влияет на психическое здоровье.

