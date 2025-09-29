На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как состояние желудка влияет на психическое здоровье

KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Между мозгом и желудком существует особая связь, которая может отражать состояние психики и уровень благополучия человека. К такому выводу пришли исследователи из Орхусского университета в Дании. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health (NMH).

Авторы проанализировали данные 243 добровольцев, у которых одновременно фиксировалась активность мозга (с помощью функциональной МРТ) и электрические ритмы желудка. Результаты сравнили с подробными анкетами о тревожности, депрессии, стрессе, усталости, а также общем уровне удовлетворенности жизнью.

Выяснилось, что чем сильнее ритмы желудка синхронизированы с активностью определенных зон мозга, тем хуже психическое состояние человека: чаще встречались тревожность, стресс и признаки депрессии. И наоборот, слабая «сцепка» желудочно-мозговых сигналов оказалась связана с более высоким уровнем благополучия и качества жизни.

«Фразы вроде «бабочки в животе» или «тошно от переживаний» недаром стали частью языка. Наши данные впервые показывают, что такие выражения имеют под собой физиологическую основу», — отметила соавтор исследования, нейробиолог Лия Банеллис.

Следующие шаги проекта — наблюдение за пациентами с тревожными и депрессивными расстройствами и проверка, можно ли с помощью новых методов регулировать эту связь для улучшения психического здоровья.

