Россиянам назвали простой способ продлить жизнь на 4 года

Бег может увеличить продолжительность жизни на 3–4 года, рассказал «Газете.Ru» старший инструктор-методист лечебной физкультуры отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Бег — это один из самых доступных и эффективных способов сохранить здоровье, энергию и продлить активную жизнь, начиная с 30 лет и позже. Он системно воздействует на организм, затрагивая буквально все системы: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, эндокринную и опорно-двигательную. Исследования показывают, что регулярный спокойный бег даже 2–3 раза в неделю снижает риск инфаркта миокарда и инсульта на 30–50%. Бег улучшает эластичность сосудов, снижает артериальное давление и уровень «плохого» холестерина (ЛПНП)», — объяснил доктор.

По словам врача, бег также увеличивает продолжительность жизни, а также способствует поддержке когнитивных функций и профилактике депрессии.

«Физическая нагрузка стимулирует выработку BDNF (нейротрофического фактора головного мозга), который отвечает за рост и выживание нейронов. Бег помогает бороться с тревожностью, улучшает сон и снижает риск деменции в пожилом возрасте. Исследования теломер («хромосомных капсул») показывают, что у регулярно бегающих людей теломеры становятся короче не так быстро, как у малоподвижных. Это означает, что их клетки стареют медленнее. По данным некоторых исследований, бегуны живут в среднем на 3–4 года дольше. Самое главное, что никогда не поздно начать бегать, даже люди, начавшие бегать в 40–50 лет, получают значительные оздоровительные эффекты. Главное — начать правильно и постепенно после консультации врача», — заключил доктор.

