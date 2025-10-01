На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создают тест-системы для подбора лекарств по генетическим данным

В РНЦХ Петровского создают тесты для подбора лекарств с учетом генетики пациента
true
true
true
close
Shutterstock

Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского и Федерация лабораторной медицины заключили соглашение о совместной работе над созданием фармакогенетических тест-систем. Такие тесты позволят врачам подбирать лекарства с учетом генетических особенностей каждого пациента. Об этом «Газете.Ru» сообщили в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.

Проект реализуется на базе недавно созданного Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализации терапии — научного подразделения, открытого по решению Правительства России в составе РНЦХ им. академика Петровского. Центр занимается разработкой инновационных методов диагностики и персонализации лечения, включая фармакогенетику — направление, изучающее влияние генов на ответ организма на лекарства.

В настоящее время в Центре находятся в разработке 20 отечественных фармакогенетических тест-систем. Их применение поможет врачам прогнозировать эффективность и безопасность терапии у конкретного пациента, снизить риски побочных эффектов и повысить качество медицинской помощи.

Для оперативного внедрения новых тестов в клиническую практику Центр заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией лабораторной медицины — крупнейшим объединением специалистов в области лабораторной диагностики в России. В состав Федерации входят врачи лабораторной диагностики, биологи, клинические и частные лаборатории, производители оборудования и расходных материалов.

«Наши разработки должны максимально быстро доходить до конечного пользователя — врача и пациента. Для этого мы строим прямое взаимодействие с профессиональным сообществом лабораторных специалистов», — отметил директор РНЦХ, академик РАН Константин Валентинович Котенко.

Ученый подчеркнул, что в рамках проекта планируется не только поставка тест-систем, но и организация научных мероприятий для повышения компетенций специалистов в области генетического тестирования.

Ранее был назван простой способ снизить наследственный риск болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами