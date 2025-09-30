На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ снизить наследственный риск болезни Альцгеймера

Nature: средиземноморская диета снижает наследственный риск болезни Альцгеймера
Depositphotos

Исследователи из клиники «Бригем энд уименс» и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили: у людей, несущих две копии гена APOE4 — самого значимого генетического фактора болезни Альцгеймера — средиземноморская диета снижает вероятность когнитивных нарушений. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Болезнь Альцгеймера вызывает прогрессирующую потерю памяти и других когнитивных функций. Носители одной копии варианта APOE4 уже имеют повышенный риск, а у людей с двумя копиями вероятность заболевания значительно выше, и их все чаще рассматривают как отдельную генетическую подгруппу пациентов.

Ученые проанализировали данные более чем 5,5 тыс. участников долгосрочных исследований в США, которые отслеживались до 34 лет. В начале наблюдений у них брали образцы крови для генетического анализа и измерения уровня 401 метаболита. Также фиксировались пищевые привычки, включая степень приверженности средиземноморской диете.

Результаты показали, что у носителей двух копий APOE4 высокий уровень определенных липидов — холестеринов и сфингомиелинов — сильнее ассоциирован с ростом риска деменции. В то же время высокие уровни других жиров, глицеридов, напротив, снижали риск — но только в этой генетической группе.

Особенно важным оказалось влияние диеты. Для APOE4-носителей почти 40% защитного эффекта средиземноморского питания объяснялось положительным воздействием на ключевые метаболиты. Именно у людей с наибольшей генетической предрасположенностью эта диета работает максимально эффективно.

В будущем исследователи планируют изучать, можно ли целенаправленно влиять на отдельные метаболиты с помощью диеты или других вмешательств, чтобы индивидуально снижать риск когнитивных нарушений.

Ранее стало известно количество алкоголя, в разы повышающее риск деменции.

