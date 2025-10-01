На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданной фактор риска образования камней в почках

MCP: работа с нерегулярным графиком повышает риск образования камней в почках
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда исследователей выяснила, что у работников с нерегулярным графиком риск развития мочекаменной болезни на 15% выше. Особенно это касается молодых сотрудников и людей с низкой физической активностью. Работа опубликована в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP).

Ученые проанализировали данные более 220 тысяч участников британского биобанка за почти 14 лет наблюдений. Оказалось, что ночные и сменные графики нарушают циркадные ритмы, влияя на обмен веществ, гормональный баланс и образ жизни. В результате меняется работа систем, регулирующих водный баланс, что способствует формированию камней в почках.

Важную роль играют и привычки: курение, избыточный вес, недостаток сна и жидкости частично объясняют выявленную связь. При этом у работников с большим стажем сменной работы риск оказался немного ниже, что, по мнению исследователей, может указывать на эффект адаптации.

Авторы подчеркивают, что мочекаменная болезнь остается одной из самых распространенных и предотвратимых урологических патологий. Она не только вызывает острые боли и нередко требует госпитализации, но и связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и хронической почечной недостаточности.

По словам ученых, поддержка здоровых привычек среди работников с нерегулярным графиком — от полноценного сна до нормализации питьевого режима — может существенно снизить их уязвимость и улучшить состояние здоровья.

