На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт механизм образования «хорошего холестерина»

Nano Letters: белок ABCA1 помогает образованию «хорошего холестерина»
true
true
true
close
Shutterstock

Исследователи из Японии впервые выяснили, как в клетках формируются липопротеины высокой плотности (ЛПВП, или «хороший холестерин»). Работа опубликована в журнале Nano Letters.

До конца XX века считалось, что ЛПВП удаляют избыток холестерина из клеток путем пассивной диффузии. Однако в 1999 году было доказано, что ключевую роль в этом процессе играет белок-транспортер ABCA1, работающий за счет энергии АТФ. Как именно он формирует ЛПВП, оставалось неясно.

Теперь ученые использовали новейший метод высокоскоростной атомно-силовой микроскопии, позволяющий отслеживать молекулярные процессы с субсекундным разрешением. Наблюдения показали, что ABCA1 переносит сотни молекул липидов во внеклеточный домен, который временно изменяет свою структуру и объем. Затем эти липиды массово загружаются на аполипопротеин A-I, формируя зарождающиеся частицы ЛПВП.

Во время этого процесса внеклеточный домен теряет до 30% своего объема, что указывает на динамическое «перестроение» белка. Это открытие помогает понять фундаментальные механизмы регуляции уровня холестерина в организме.

«Расшифровка функций ABCA1 позволит точнее оценивать роль как «хорошего», так и «плохого» холестерина и разрабатывать новые подходы к лечению заболеваний, связанных с атеросклерозом», — отметил руководитель исследования профессор Кадзумитсу Уэда.

Методика бокового наблюдения за мембранными белками, может применяться и для изучения других систем транспорта липидов, лекарств и метаболитов.

Ранее были названы опасные продукты, вызывающие зависимость у женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами