В Музее космонавтики пройдет «Всемирная неделя космоса»

В Музее космонавтики с 4 по 10 октября пройдет «Всемирная неделя космоса»

В Музее космонавтики с 4 по 10 октября пройдет «Всемирная неделя космоса» — ежегодная программа, приуроченная к запуску первого искусственного спутника Земли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

В 2025 году мероприятие проводится в десятый раз. За прошедшие годы музей провел более 100 событий с участием ведущих специалистов: космонавтов, инженеров, конструкторов, историков, биологов и астрономов. В этом году в программе запланированы встречи с учеными, мастер-классы, экскурсии, лекции и мероприятия для детей.

Программа «Всемирной недели космоса» в Музее космонавтики стартует 4 октября. В первый день посетителей ждут интерактивный квест по экспозиции «Четырехлапый спутник», мастер-класс по сборке модели ракеты «Союз» и прогулка по музею с роботами-собаками.

5 октября пройдет день астрономии. В программе заявлены лекции ученых, мастер-классы, наблюдения в телескопы и тематические сеансы в планетарии. Запланированы выступления специалистов МГУ, МФТИ и других ведущих вузов, а также астрономический квиз.

В заключение программы состоится лекция астрофотографа Николая Вдовина «Астрограф: как снимать объекты глубокого космоса», которая состоится 10 октября.

В течение всей недели гости смогут посетить выставку «Пропагандируя космос. Проект «Мечта»», посвященную мечтам о будущем человечества в космосе.

