Стало известно количество алкоголя, в разы повышающее риск деменции

Международное исследование с участием более 2 млн человек показало, что алкоголь в любых дозах повышает вероятность развития деменции. Ранее считалось, что легкое или умеренное потребление спиртного может защищать от когнитивных нарушений, однако новые данные опровергают эту гипотезу. Работа опубликована в журнале BMJ Evidence Based Medicine.

Анализ охватил данные более чем полумиллиона участников из США и Великобритании, а также генетическую информацию 2,4 млн человек. В наблюдательной части исследования проявился «U-образный эффект»: у непьющих и у злоупотребляющих алкоголем риск деменции оказался выше, чем у умеренно пьющих. Однако генетический метод менделевской рандомизации, позволяющий выявлять причинно-следственные связи, показал иное: риск возрастает линейно с увеличением потребления спиртного, без признаков «защитного» эффекта на малых дозах.

По расчетам авторов, каждые дополнительные порции алкоголя генетически ассоциировались с ростом вероятности деменции примерно на 15%. Кроме того, предрасположенность к алкогольной зависимости увеличивала риск на 16%.

Ученые также заметили, что люди, у которых впоследствии диагностировали деменцию, снижали потребление спиртного за несколько лет до постановки диагноза. Это могло исказить картину в прежних исследованиях: создавалось впечатление, что отказ от алкоголя ведет к более высокому риску болезни, хотя на деле это было следствием ранних проявлений самой деменции.

«Наши результаты ставят под сомнение популярное представление о пользе умеренного употребления алкоголя для мозга. Наоборот, данные указывают: даже небольшие дозы могут повышать вероятность развития когнитивных нарушений», — отметили авторы.

По их оценке, если бы число людей с алкогольной зависимостью удалось сократить вдвое, количество случаев деменции можно было бы снизить на 16%.

Ранее был назван неочевидный признак развития болезни Альцгеймера.