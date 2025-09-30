В Солнечной системе оказалось в два раза больше астероидов, чем считалось ранее

Астрономы почти вдвое увеличили число известных молодых астероидных семейств. С помощью нового анализа орбит исследователи выявили 63 новых группы, возраст которых не превышает 10 млн лет. До этого момента было известно 43 такие семьи, теперь их число достигло 106. Работа опубликована в журнале Icarus.

Молодые семьи астероидов формируются при разрушении крупных астероидов или комет и включают от трех объектов с близкими орбитальными параметрами. Обычно их возраст составляет меньше 10–15 млн лет, но, как показал новый анализ, большинство из открытых групп образовались менее миллиона лет назад. Чаще всего они включают всего 3–10 членов, хотя крупнейшая новая семья насчитывает 58 астероидов.

Ученые применили пятикоординатный метод иерархической кластеризации, обработав данные об орбитах 1,25 млн объектов. Интересно, что более половины новых семейств находятся внутри уже известных старых групп. Это возможно, когда один астероид в большой семье разрушается на мелкие фрагменты, создавая «семью внутри семьи».

Кроме того, выяснилось, что в отличие от большинства известных астероидов С-типа (углеродистых), новые семьи в основном состоят из каменистых тел S-типа — богатых силикатами и металлами.

Авторы подчеркивают, что обнаруженные астероиды — лишь «верхушка айсберга». Более тусклые объекты пока остаются за пределами возможностей телескопов, но со временем исследователи рассчитывают их зафиксировать. Это поможет глубже понять происхождение метеоритов, эволюцию Солнечной системы и повысить точность прогнозов возможных столкновений астероидов с нашей планетой.

