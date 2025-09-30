На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У долгой дороги на работу нашли опасное последствие

JTH: чем дольше дорога на работу, тем выше вероятность бессонницы
Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Осакского муниципального университета под руководством профессора Дайсукэ Мацуcиты обнаружили связь между временем в пути до работы, размером жилья и качеством сна у горожан. Работа опубликована в журнале Journal of Transport & Health (JTH).

Опрос жителей токийской агломерации показал: чем дольше дорога на работу, тем выше вероятность бессонницы и дневной сонливости. При этом небольшой размер квартиры также становился фактором риска. Анализ данных проводился с использованием шкал Афинской бессонницы и сонливости Эпворта, а также учитывал демографические и социально-экономические характеристики участников.

Ученые отметили, что даже после всех поправок продолжительные поездки и маленькая площадь жилья оставались значимыми предикторами нарушений сна. В квартирах, соответствующих городскому стандарту в 95 м² на семью из четырех человек, риск бессонницы возникал, если дорога на работу превышала 52 минуты.

«Учет баланса между местоположением и площадью жилья может способствовать улучшению сна у жителей мегаполисов и снижению связанных с этим экономических потерь», — подчеркнул Мацуcита.

Ранее стало известно, как состояние желудка влияет на психическое здоровье.

