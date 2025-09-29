проект

В России обнаружили, что даже сверхмалые дозы куркумина улучшают лечение меланомы

В БФУ им. Канта предложили новый метод лечения меланомы при помощи куркумина

true
true
true
close
Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из Национального исследовательского университета ИТМО и НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта нашли новый эффективный способ доставки лекарств против меланомы при помощи куркумина. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Куркумин оказывает влияние на клеточные и молекулярные пути, участвующие в развитии меланомы. Ученые показали, что даже сверхмалые дозы этого вещества в составе полимерных пленок лекарств повышают эффективность процесса доставки действующих веществ в клетки меланомы.

«Мы не первооткрыватели в использовании куркумина в таргетной доставке лекарств. Однако всегда имелась сложность использования вещества из-за его низкой растворимости и биодоступности. Решение включить куркумин в полимерную матрицу на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты позволяет сделать эффективным процесс доставки препаратов даже при малых количествах активного вещества. К преимуществам данного метода относятся простота изготовления матриц и высокая активность против клеток меланомы», — резюмировал в беседе с «Газетой.Ru» один из авторов исследования, старший научный сотрудник Университета ИТМО Петр Снетков.

Новая система доставки куркумина, разработанная учеными ИТМО и БФУ, открывает перспективы для поиска новых природных соединений для терапии. Это важный шаг на пути к созданию более безопасных и эффективных методов лечения рака, минимизирующий побочные эффекты для пациента.

Ранее в России создали национальный калькулятор биологического возраста.

