Россиянам рассказали, как правильно читать инструкцию к лекарствам

Многие пациенты покупают лекарства и не читают инструкцию или делают это поверхностно. Чтобы лекарство действительно помогло, важно правильно изучить инструкцию к нему в нужном порядке, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог компании «Р-Фарм» Александр Быков.

«Во-первых, инструкция обязательно должна быть на русском языке. Если это не так, то это первый признак того, что лекарство может быть поддельным или не прошедшим официальную регистрацию на территории России. Первыми нужно читать противопоказания, еще до покупки препарата. Здесь указаны состояния и заболевания, при которых лекарство категорически нельзя принимать. Обратите особое внимание на возрастные ограничения, беременность и кормление грудью, хронические заболевания печени и почек», — отметил Быков.

Раздел с описанием побочных эффектов нужно читать вторым. Этот раздел поможет понять, какие реакции организма являются нормальными, а когда нужно прекращать лечение.

«Производители обязаны указать все зафиксированные побочные эффекты, даже редкие. Поэтому длинный список не означает, что препарат опасен: напротив, это отражение качества проведенных исследований и прозрачности производителя. Обращать внимание стоит не только на сами реакции, но и на их частоту — обычно она также указывается в инструкции. Дозировка и режим приема — третий раздел, который важно изучить. Многие препараты имеют разные схемы приема для взрослых и детей, для острых и хронических состояний. Никогда не превышайте максимальную суточную дозу и не изменяйте частоту приема самостоятельно», — рассказал специалист.

Также важно изучить взаимодействие с другими лекарствами. В этом разделе указано, с какими препаратами нельзя сочетать данное лекарство. Если вы принимаете другие препараты постоянно, обязательно проверьте их совместимость, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

«Также важно изучить раздел с особыми указаниями. Здесь содержится важная информация о том, можно ли управлять транспортом во время лечения, влияет ли препарат на концентрацию внимания, можно ли сочетать с алкоголем. Также указываются особенности приема при различных заболеваниях. Последнее, на что нужно обратить внимание, — срок годности и условия хранения. Если содержание инструкции непонятно, обратитесь за разъяснениями к врачу или сотруднику аптеки. Не стесняйтесь задавать вопросы — ваша безопасность важнее ложной стыдливости», — заключил Быков.

