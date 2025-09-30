Названы косметологические процедуры, которые нельзя делать при отечном лице

Существуют процедуры, которые при отечности лучше категорически избегать, — они могут усилить проблему или спровоцировать осложнения. Среди них инъекции филлеров и биоревитализация, массаж лица и некоторые виды лифтинга, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог, основательница и главный врач-косметолог Az Beauty Clinic Валерия Алифанова.

«Отечное лицо — не просто эстетический дефект, а сигнал организма о наличии проблемы. В тканях задерживается жидкость, и это может быть связано с десятками причин: от банального переизбытка соли в рационе до скрытых воспалений, проблем с почками или гормонами. Любое косметологическое вмешательство при уже существующем отеке усиливает нагрузку на сосуды и лимфатическую систему. В итоге вместо ожидаемого лифтинга или омоложения можно получить обратный эффект: лицо «наливается», появляются синяки, повышается риск фиброза», – объяснила доктор.

По ее словам, при отечном лице стоит отказаться от инъекций филлеров и биоревитализации. Они могут только усилить отек.

«Филлеры и препараты для биоревитализации притягивают воду. Если лицо уже отекшее, дополнительное введение гиалуроновой кислоты или других гидрофильных компонентов усугубит ситуацию. Инъекции могут усилить застойные явления, сделать отеки более выраженными и зафиксировать их на долгий срок. Также при отечном лице стоит отказаться от некоторых типов лифтинга. Например, RF-лифтинг и термолифтинг, могут усилить отек, а также спровоцировать купероз или нестабильную пигментацию. А при нитевом лифтинге, нити могут сместиться, образовать заломы или усилить отеки вокруг зон фиксации», – рассказала врач.

Также доктор советует отказаться от массажа лица при отеках и активного лимфодренажа.

«Звучит парадоксально, но при выраженном отеки эти процедуры способны навредить. Если причина отека — воспаление или нарушение лимфооттока, механическое давление вызовет дополнительную нагрузку на сосуды. Также существует риск перерастяжения кожи, особенно в зоне век. Отечность — не повод бежать в салон «срочно спасать лицо». Наоборот, это сигнал организма: нужно остановиться, разобраться в причинах и действовать обдуманно. Сначала нужно устранить причину отеков, а потом уже думать о лифтинге, инъекциях и массаже лица», – заключила доктор.

