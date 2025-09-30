проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы косметологические процедуры, которые нельзя делать при отечном лице

Врач Алифанова: при отечном лице нельзя делать массаж лица и лимфодренаж

true
true
true
close
Shutterstock

Существуют процедуры, которые при отечности лучше категорически избегать, — они могут усилить проблему или спровоцировать осложнения. Среди них инъекции филлеров и биоревитализация, массаж лица и некоторые виды лифтинга, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог, основательница и главный врач-косметолог Az Beauty Clinic Валерия Алифанова.

«Отечное лицо — не просто эстетический дефект, а сигнал организма о наличии проблемы. В тканях задерживается жидкость, и это может быть связано с десятками причин: от банального переизбытка соли в рационе до скрытых воспалений, проблем с почками или гормонами. Любое косметологическое вмешательство при уже существующем отеке усиливает нагрузку на сосуды и лимфатическую систему. В итоге вместо ожидаемого лифтинга или омоложения можно получить обратный эффект: лицо «наливается», появляются синяки, повышается риск фиброза», – объяснила доктор.

По ее словам, при отечном лице стоит отказаться от инъекций филлеров и биоревитализации. Они могут только усилить отек.

«Филлеры и препараты для биоревитализации притягивают воду. Если лицо уже отекшее, дополнительное введение гиалуроновой кислоты или других гидрофильных компонентов усугубит ситуацию. Инъекции могут усилить застойные явления, сделать отеки более выраженными и зафиксировать их на долгий срок. Также при отечном лице стоит отказаться от некоторых типов лифтинга. Например, RF-лифтинг и термолифтинг, могут усилить отек, а также спровоцировать купероз или нестабильную пигментацию. А при нитевом лифтинге, нити могут сместиться, образовать заломы или усилить отеки вокруг зон фиксации», – рассказала врач.

Также доктор советует отказаться от массажа лица при отеках и активного лимфодренажа.

«Звучит парадоксально, но при выраженном отеки эти процедуры способны навредить. Если причина отека — воспаление или нарушение лимфооттока, механическое давление вызовет дополнительную нагрузку на сосуды. Также существует риск перерастяжения кожи, особенно в зоне век. Отечность — не повод бежать в салон «срочно спасать лицо». Наоборот, это сигнал организма: нужно остановиться, разобраться в причинах и действовать обдуманно. Сначала нужно устранить причину отеков, а потом уже думать о лифтинге, инъекциях и массаже лица», – заключила доктор.

Ранее врач назвала три главные ошибки пациентов с повышенным давлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами