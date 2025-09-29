Врач назвала три главные ошибки пациентов с повышенным давлением

Среди самых частых ошибок пациентов с гипертонией можно выделить три: разговор во время измерения давления, пропуск приема лекарств и удвоение дозы после него, а также отказ от приема таблеток для снижения давления перед визитом к врачу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач кардиолог-липидолог Алтайского краевого кардиологического диспансера Анастасия Мальченкова.

«Первая ошибка – разговор во время измерения артериального давления (АД). Это кажется пустяком, но из-за разговора показатели АД могут оказаться выше истинных на 4-19 мм.рт.ст. Если еще и сидеть, скрестив ноги, то к реальному уровню АД добавится 3-15 мм.рт.ст., а если рука окажется ниже уровня сердца — систолическое давление может «подпрыгнуть» на целых 23 мм.рт.ст. В итоге врач видит ложные показатели, повышает дозу лекарства или назначает дополнительный антигипертензивный препарат. При этом дома артериальное давление может упасть слишком сильно, что вызовет слабость, головокружение и другие неприятные проявления. Точное измерение АД – основа эффективного лечения», – объяснила доктор.

Вторая частая ошибка – пропуск приема таблетки для снижения АД и удвоение дозы после пропуска.

«Каждый лекарственный препарат действует определённое количество часов, именно поэтому врач указывает, сколько раз в день нужно принимать конкретное лекарство. Пропустили приём — защита организма «ослабла», может случиться гипертонический криз, инсульт или транзиторная ишемическая атака. Решили «компенсировать» и выпили две таблетки вместо одной — риск не меньше. Удвоенная доза антигипертензивного препарата может слишком резко снизить артериальное давление, создавая дополнительную нагрузку на мозг, почки и сердце. Более того, превышение суточной дозы лекарства иногда может быть опасно для жизни», – добавила врач.

Последняя ошибка – отказ от приема таблеток для снижения АД перед визитом к врачу.

«Многие пациенты думают: раз иду к врачу, лучше таблетку пропустить — вдруг придется сдавать анализы. Это в корне неправильно. В редких ситуациях отмена препаратов действительно нужна, но тогда об этом предупреждает сам врач и объясняет, за сколько дней нужно прекратить приём. Если же отменить лекарства самостоятельно, то на приёме цифры АД будут выше, чем на фоне терапии, в итоге врач получит искаженную картину и скорректирует назначения в сторону усиления лечения. Важно вести диалог с врачом и задавать все интересующие вас вопросы. Если вы не успели задать все волнующие его вопросы врачу во время приема? В таких случаях можно обращаться к надёжным и проверенным информационным ресурсам, и одним из них является сайт проекта «Если у вас есть сердце»», – заключила доктор.

