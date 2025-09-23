Названы самые полезные овощи для контроля сахара в крови

Крестоцветные овощи, такие как брокколи и капуста, помогают контролировать уровень сахара в крови эффективнее корнеплодов и тыквенных. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

В исследовании приняли участие взрослые с повышенным артериальным давлением, но без диагностированного диабета. В течение двух периодов продолжительностью 14 дней участники ежедневно съедали по четыре порции овощей из разных групп. В первые две недели испытуемые потребляли крестоцветные овощи — брокколи, белокочанную и цветную капусту, а в последующие две — морковь, картофель, батат и тыкву.

Все участники носили портативные глюкометры, что позволило исследователям отслеживать уровень глюкозы в крови в режиме реального времени на протяжении всего исследования. Результаты показали: употребление крестоцветных овощей эффективнее стабилизировало уровень сахара в крови. По словам ученых, на такой диете у добровольцев наблюдались менее выраженные «скачки глюкозы» после приема пищи и в течение всего дня.

По данным исследователей, нестабильный уровень сахара в крови наблюдается у 541 миллиона человек по всему миру. Ранее научные работы показали: снижение гликемической вариабельности улучшает общее состояние здоровья и снижает риск развития многих хронических заболеваний.

