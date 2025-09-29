На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии нашли древнейший след использования синего пигмента

Antiquity: люди начали использовать синий цвет в искусстве 13 тысяч лет назад
Antiquity (2025). DOI:10.15184/aqy.2025.10184

Международная группа ученых идентифицировала самый ранний случай использования в Европе синего минерального пигмента — азурита. Возраст следа составляет около 13 тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Команда археологов из нескольких европейских институтов обнаружила на каменном артефакте следы необычного синего вещества. С помощью современных аналитических методов было подтверждено, что это азурит — яркий синий минерал, ранее не встречавшийся в палеолитическом искусстве Европы.

До сих пор считалось, что в пещерной живописи и других формах палеолитического искусства использовались только красные и черные пигменты, такие как охра или уголь. По словам ученых, синие пигменты редко сохраняются в археологическом контексте, особенно если их применяли для окраски тканей или тела.

«Это открытие ставит под сомнение то, что мы думали об использовании цвета в палеолите», — говорит ведущий автор исследования доктор Иззи Уишер из Орхусского университета. — «Присутствие азурита указывает на гораздо более широкую палитру и осознанный выбор цвета в художественной или ритуальной практике древних людей».

Артефакт со следами азурита ранее считался масляной лампой, но теперь исследователи предполагают, что это была поверхность для смешивания пигментов — своего рода палитра. Это может свидетельствовать о существовании сложных художественных или косметических традиций, от которых не сохранилось других археологических следов.

Ранее в Чехии был найден набор орудий человека ледникового периода.

