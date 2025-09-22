В Чехии найден набор орудий человека ледникового периода

На стоянке Миловице IV в Моравии чешские археологи обнаружили комплект из 29 каменных орудий возрастом около 30 тысяч лет, предположительно принадлежавший одному человеку. Исследование опубликованоопубликовано в журнале Journal of Paleolithic Archaeology.

Инструменты — в том числе лезвия, наконечники, скребки — были аккуратно уложены, как будто хранились в кожаном мешке, который со временем разложился. Анализ следов использования показал, что ими охотились, разделывали туши животных и обрабатывали древесину. Ученые считают, что это был полноценный «набор для выживания», который носили с собой и регулярно использовали.

Для изучения артефактов специалисты применили высокоточные методы: микроскопию высокого разрешения, стереомикроскопию, лазерную абляцию и масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой. Эти технологии позволили установить, что некоторые предметы использовались как метательные наконечники — вероятно, копий или стрел. Причем даже поврежденные орудия перерабатывались и использовались повторно.

Большинство находок изготовлены из кремня, добытого за 130 километров от места находки. Среди материалов также обнаружены радиоляриты из Словакии и даже пластина опала, доставленная с расстояния более 130 километров. Это свидетельствует о дальних передвижениях или об обменных связях между группами людей.

Следы полировки на отдельных артефактах указывают, что каменные части были тщательно закреплены в деревянных рукоятях — признак высокой технологической культуры граветтских мастеров. Археологи подчеркивают: бережное хранение, повторное использование и дальняя транспортировка инструментов говорят о рациональном подходе к ресурсам, а также о развитых социальных и торговых связях в эпоху позднего палеолита.

Ранее в России нашли уникальный могильник каменного века.