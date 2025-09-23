Стало известно, какой пол более подвержен деменции

Большая часть пациентов с болезнью Альцгеймера — женщины. Причем их когнитивные функции снижаются быстрее, чем у мужчин. Почему существует такой разрыв, долго оставалось загадкой. Ученые под руководством профессора Фариды Сохрабджи из Техасского университета выяснили: биологический пол напрямую влияет на вероятность инсульта, а именно инсульт ускоряет развитие деменции. Препринт работы опубликован на портале bioRxiv.

«После 50 лет женщины чаще переносят тяжелые инсульты, чем мужчины. Это резко повышает риск когнитивных нарушений и последующей деменции. Этот факт необходимо учитывать при разработке будущих препаратов и персонализированной терапии», — пояснила Сохрабджи.

Ученые связывают уязвимость женского мозга в том числе с гормональными изменениями. После менопаузы уровень эстрогена падает, и мозг становится более подвержен воспалению и повреждениям. В экспериментах удаление яичников ухудшало последствия инсульта, но введение эстрогена помогало их компенсировать. Однако у пожилых животных ситуация менялась: заместительная гормональная терапия оказывалась токсичной и усиливала повреждения.

Выход нашли в комбинированной терапии. Добавление к эстрогену фактора IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста) не только убирало токсический эффект, но и усиливало нейропротекцию. Более того, сам IGF-1 оказался одним из самых эффективных молекул для защиты мозга после инсульта.

Ученые также протестировали короткие РНК-агенты. Они помогали сохранить ткани мозга и снижали признаки долгосрочного когнитивного ухудшения, причем особенно эффективно у самок по сравнению с самцами.

«Различия между полами в мозге — не незначительные, а фундаментальные. Именно поэтому женщины несут основное бремя хронических заболеваний вроде деменции», — подчеркнула Сохрабджи.

Результаты открывают путь к созданию половых-специфических терапий, где учитываются особенности женского и мужского организма. Авторы уверены: это поможет снизить распространенность болезни Альцгеймера среди женщин и улучшит здоровье общества в целом.

