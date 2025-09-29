На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неочевидная причина быстрого старения

ERS: люди, отцы которых курили в подростковом возрасте, стареют быстрее
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Курение в подростковом возрасте может отражаться на скорости старения будущих детей курильщика. К такому выводу пришли ученые из Университета Бергена в Норвегии. Об этом сообщает European Respiratory Society (ERS).

Авторы работы обнаружили, что у людей, чьи отцы начали курить в 15 лет и раньше, признаки биологического старения выражены сильнее, чем у их сверстников. В среднем такие участники исследования выглядели «старше» своего паспортного возраста на 9–12 месяцев.

Для оценки использовали так называемые «эпигенетические часы» — молекулярные маркеры, отражающие изменения в ДНК, связанные со старением и повышенным риском болезней вроде рака, артрита и деменции.

«Наши результаты показывают: мальчики, начинающие курить в пубертате, могут неосознанно наносить вред своим будущим детям. Мы считаем, что табак в этот период способен изменять эпигенетический материал сперматозоидов, и эти изменения передаются следующему поколению», — отметил руководитель исследования Хуан Пабло Лопес-Сервантес.

По словам экспертов, полученные данные подчеркивают необходимость более строгих мер по предотвращению подросткового курения и никотиновой зависимости.

«Вред от курения может передаваться через поколения. И хотя среди подростков доля курильщиков снижается, все чаще они используют вейпы, последствия которых пока до конца не изучены», — добавила глава экспертной группы ERS по контролю табака Стаматоула Цикрика.

