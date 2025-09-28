На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, кому нельзя удалять татуировки лазером

JDSCT: удаление тату лазером нельзя проводить при аллергии на чернила
true
true
true
close
Depositphotos

Удаление татуировок лазером может усугубить аллергическую реакцию на ранее введенные чернила. К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского технологического института. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology (JDSCT).

Ученые провела мета-анализ исследований, в которых изучались преимущества и недостатки различных способов удаления татуировок. В числе самых популярных инструментов оказались Q-switched лазеры — они способны генерировать очень мощные и короткие импульсы.

Анализ показал: при аллергии на тату-пигменты, особенно красный, лазерное воздействие может вызвать опасный иммунный ответ. По словам ученых, луч «дробит» частицы чернил на микрофрагменты, которые затем быстрее распространяются по организму. Это может привести к усилению воспаления и даже системной аллергической реакции, включая крапивницу и ангионевротический отек (отек Квинке).

Исследователи пояснили, что аллергия на тату-чернила не редкость — реакции могут быть отсроченными и появляться через месяцы или годы после нанесения. Чаще всего проявляются покраснением, зудом и отеком. В тяжелых случаях формируются гранулемы — узелковые скопления иммунных клеток вокруг пигмента. Лазер может «разбудить» эти образования, усиливая воспаление и повышая риск образования рубцов.

Авторы исследования подчеркивают: при любой подозрении на аллергию лазер использовать нельзя. Вместо этого врачи могут применять кортикостероидные мази, инъекции гормонов в область воспаления и хирургическое удаление тату (в тяжелых случаях). Также специалисты советуют предварительно проводить патч-тест, чтобы точно определить аллерген.

«Врачи и пациенты должны действовать осторожно: сначала исключить аллергию, а только потом планировать удаление. Этот алгоритм может предотвратить тысячи осложнений и повысить безопасность в эстетической медицине», — заключили авторы исследования.

Ранее в Южной Корее создали тату для выявления наркотиков в напитках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами