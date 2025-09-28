Ученые рассказали, кому нельзя удалять татуировки лазером

JDSCT: удаление тату лазером нельзя проводить при аллергии на чернила

Удаление татуировок лазером может усугубить аллергическую реакцию на ранее введенные чернила. К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского технологического института. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology (JDSCT).

Ученые провела мета-анализ исследований, в которых изучались преимущества и недостатки различных способов удаления татуировок. В числе самых популярных инструментов оказались Q-switched лазеры — они способны генерировать очень мощные и короткие импульсы.

Анализ показал: при аллергии на тату-пигменты, особенно красный, лазерное воздействие может вызвать опасный иммунный ответ. По словам ученых, луч «дробит» частицы чернил на микрофрагменты, которые затем быстрее распространяются по организму. Это может привести к усилению воспаления и даже системной аллергической реакции, включая крапивницу и ангионевротический отек (отек Квинке).

Исследователи пояснили, что аллергия на тату-чернила не редкость — реакции могут быть отсроченными и появляться через месяцы или годы после нанесения. Чаще всего проявляются покраснением, зудом и отеком. В тяжелых случаях формируются гранулемы — узелковые скопления иммунных клеток вокруг пигмента. Лазер может «разбудить» эти образования, усиливая воспаление и повышая риск образования рубцов.

Авторы исследования подчеркивают: при любой подозрении на аллергию лазер использовать нельзя. Вместо этого врачи могут применять кортикостероидные мази, инъекции гормонов в область воспаления и хирургическое удаление тату (в тяжелых случаях). Также специалисты советуют предварительно проводить патч-тест, чтобы точно определить аллерген.

«Врачи и пациенты должны действовать осторожно: сначала исключить аллергию, а только потом планировать удаление. Этот алгоритм может предотвратить тысячи осложнений и повысить безопасность в эстетической медицине», — заключили авторы исследования.

