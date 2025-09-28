На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ разрушить «защитный барьер» опухолей поджелудочной

Cancers: белок Hsp70 помогает раку поджелудочной уклоняться от лечения
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Онкологического центра Университета Цинциннати обнаружили, что белок Hsp70 способствует устойчивости протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) к терапии. Работа опубликована в журнале Cancers.

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению видов. Основной проблемой является так называемое опухолевое микроокружение — сложная система, включающая не только раковые клетки, но и сосуды, иммунные клетки и ткани вокруг опухоли. Это окружение препятствует доставке лекарств, подавляет иммунный ответ и способствует устойчивости к химио- и лучевой терапии.

«Мы задали себе вопрос: какие именно факторы создают это враждебное для лечения окружение?» — объяснил ведущий автор исследования Ахмет Кайнак.

Ученые установили, что белок Hsp70 играет ключевую роль в создании иммунной «брони» вокруг опухоли, препятствуя атаке со стороны иммунной системы.

Чтобы повлиять на этот механизм, команда разработала препарат SapC-DOPG, который нацелен на клетки PDAC. Он связывается с фосфатидилсерином — липидом (жировым веществом) на поверхности опухолевых клеток. Лекарство блокирует активность Hsp70, снижая иммуносупрессию.

В испытаниях на животных SapC-DOPG не вызывал серьезных побочных эффектов, способствовал сокращению размеров опухоли и повышал выживаемость. По словам ученых, такие результаты дают надежду на переход к клиническим испытаниям с участием людей.

«Существующие методы лечения рака поджелудочной железы крайне ограничены», — подчеркивает Кайнак. — «Наш подход может стать важной частью комплексной терапии в будущем».

Ранее была найдена связь между микробами полости рта и раком поджелудочной.

