Создано устройство для чтения мыслей

Cell: найден способ расшифровки мыслей человека
Shutterstock

Ученые из Стэнфордского университета впервые доказали, что возможно декодировать внутреннюю речь — мысли, которые мы «произносим про себя». Работа опубликована в журнале Cell.

Технология основана на интерфейсе «мозг-компьютер», который улавливает нейронную активность и переводит ее в текст. В исследовании участвовали четыре человека с тяжелым параличом, вызванным БАС или инсультом ствола мозга. Им имплантировали микроэлектродные массивы в зону коры, управляющую речью. Система анализировала активность нейронов, когда участники либо пытались произнести слова, либо лишь мысленно «говорили» их.

Выяснилось, что внутренняя речь активирует те же области мозга, что и произнесенная, но сигналы слабее. Используя искусственный интеллект, ученые смогли расшифровать воображаемые слова и целые предложения с точностью до 74%.

Система также распознавала спонтанные мысли: например, при мысленном счете кружков на экране алгоритм декодировал последовательность чисел.

«Если нужно только думать о словах, а не пытаться их произнести, это потенциально быстрее и удобнее для людей с нарушениями речи», — отметил один из авторов работы Беньямин Мешеде-Краса.

Для защиты конфиденциальности разработчики внедрили «пароль», который активирует систему только по особой мысленной фразе. Эксперимент показал: мысленный пароль распознавался с точностью выше 98%.

Хотя технология пока далека от практического применения, ученые считают, что в будущем она позволит людям с тяжелыми нарушениями речи общаться почти так же свободно, как при обычной разговорной речи.

