Назван неочевидный фактор риска болезней сердца

TN: сердце оказывает сильное влияние на мышление и чувства
true
true
true
close
Shutterstock

Каждое биение сердца влияет на работу мозга и психики. К такому выводу пришли исследователи из Института когнитивных и мозговых наук им. Макса Планка. Работа опубликована в журнале Trends in Neurosciences (TN).

Ученые отметили, что высокая сопутствуемость сердечно-сосудистых и психических заболеваний — от гипертонии и инфарктов до депрессии и тревожных расстройств — может объясняться интегрированными «состояниями мозга и тела».

«Психические заболевания всегда имеют сердечно-сосудистый компонент, который может пока не проявляться клинически, и наоборот. Высокую сопряженность можно сравнить с айсбергом, у которого над водой видна лишь малая часть», — пояснил Арно Вилльрингер, директор департамента неврологии института.

Исследователи описывают разные временные масштабы этих состояний. Кратковременные «микросостояния» связаны с эмоциями вроде радости или гнева. Среднесрочные «мезосостояния» — это стресс, острый или хронический. Длительные «макросостояния» отражаются в развитии психических и сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению авторов, профилактика и лечение должны учитывать оба аспекта — и психический, и сердечно-сосудистый, даже если клинически проявляется только один. Кроме сердца и сосудов, значимую роль играет и иммунная система, которая также непрерывно взаимодействует с мозгом и психикой.

Ранее был назван простой способ почувствовать себя счастливее.

