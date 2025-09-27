На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые обеспокоены резким снижением интереса к чтению

iScience: зафиксирован резкий спад интереса к чтению для удовольствия
true
true
true
close
Shutterstock

За последние двадцать лет число американцев, ежедневно читающих для удовольствия, снизилось почти в два раза. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале iScience.

Исследователи проанализировали данные масштабного опроса о распределении времени, который проводит Бюро переписи населения США. В выборку вошли более 236 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше за период с 2003 по 2023 год. Оказалось, что если в начале двухтысячных около 27% респондентов ежедневно уделяли время книгам, журналам или электронным изданиям, то к 2023 году — лишь 16%.

«Это не временное колебание, а устойчивое сокращение примерно на 3% в год», — отметила соавтор статьи Джилл Сонке из Университета Флориды.

При этом те, кто продолжает читать, стали посвящать занятию чуть больше времени: среднее значение выросло с 1 часа 23 минут до 1 часа 37 минут в день. Исследователи называют это «поляризацией»: одни группы населения читают больше, тогда как многие вовсе отказались от чтения.

Ученые связывают спад интереса с цифровыми развлечениями, ограниченным доступом к библиотекам, а также снижением свободного времени из-за экономических и социальных факторов.

Авторы подчеркивают, что чтение — это не только культурная ценность, но и фактор общественного здоровья: оно улучшает когнитивные навыки, снижает стресс и способствует долголетию.

«Потеря такой простой и доступной практики — серьезная проблема для общества», — заключила профессор Университетского колледжа Лондона Дэйзи Фанкур.

Ранее был назван напиток, вызывающий депрессию у женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами