Первые перебои с ураном, возможно, начнутся уже через 15 лет, предупредили в «Росатоме»

Глава Росатома Лихачев: перебои с ураном могут начаться уже в 2040-х годах

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев предупредил, что мировой рынок урана может столкнуться с перебоями в поставках уже в 2040-х годах. Об этом он заявил на пленарном заседании «Атомэкспо».

«Кто-то говорит о достаточности запасов до конца века, кто-то — до 2060-х, а кто-то считает, что перебои начнутся уже в 2040-х. Может быть, полного дефицита и не будет, но любое сокращение предложения приведет к резким скачкам цен и серьезным последствиям для отрасли», — подчеркнул Лихачев.

Он также напомнил, что Россия активно развивает технологии замыкания топливного цикла, которые позволяют вырабатывать новое топливо из отработавшего, снижая зависимость от добычи урана.

Международный форум «Атомэкспо» — крупнейшее отраслевое событие в сфере атомной энергетики. Он ежегодно собирает руководителей международных организаций, представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения глобального развития «мирного атома». В этом году центральной темой обсуждений стали технологический суверенитет и развитие атомной энергетики четвертого поколения.

