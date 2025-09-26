На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К 2042 году Россия построит больше атомных мощностей, чем за всю историю отрасли

Министр Цивилев: к 2042 году будет введено в строй 88 ГВт новых атомных мощностей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

К 2042 году в России появятся 88 ГВт новых атомных мощностей — больше, чем за всю предыдущую историю отрасли. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на пленарном заседании форума «Атомэкспо-2025» в Сочи.

По его словам, ключевым элементом новой программы станет масштабное строительство реакторов на быстрых нейтронах и формирование замкнутого ядерного топливного цикла. Это позволит стране не только укрепить собственный энергетический баланс, но и сохранить лидерство в мировой атомной отрасли.

«К 2042 году мы должны построить больше мощностей, чем создано за весь предыдущий период. Это задача, которую поставил президент, и она уже закреплена в генеральной схеме развития отрасли», — отметил Цивилев.

Речь идет о развитии проектов четвертого поколения, таких как реактор БРЕСТ-300 в Северске, а также о создании крупных энергетических кластеров в Сибири и на Урале.

Форум «Атомэкспо» ежегодно проводится «Росатомом» и является крупнейшей международной площадкой для обсуждения современных технологий в области атомной энергетики, вопросов энергетической безопасности и технологического суверенитета. В этом году центральной темой обсуждений стали технологический суверенитет и развитие атомной энергетики четвертого поколения.

Ранее в «Росатоме» предупредили, что первые перебои с ураном начнутся уже через 15 лет.

