Российские ученые создали портативную установку для проверки смазки прямо в цехе

ПНИПУ: создан первый портативный анализатор качества смазки на производстве
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Пермского Политеха разработали портативное устройство, которое позволяет всего по нескольким каплям смазки определить ее остаточный ресурс прямо на производстве. Такой подход снижает расход материала на 98% и делает возможным экспресс-оценку даже в полевых условиях, где нет доступа к лабораторным приборам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Принцип работы установки прост: вращающийся цилиндрический образец прижимается к неподвижной пластине, а между ними помещается крошечная порция смазки. Под нагрузкой фиксируется время, в течение которого материал предотвращает прямой контакт металла. Когда на поверхности появляется характерное «серое кольцо» или происходит схватывание, это сигнализирует о деградации защитных свойств.

«Устройство позволяет оперативно оценить состояние смазки прямо из узла работающей машины и понять, нужно ли ее менять. Такой подход помогает оптимизировать графики обслуживания и снизить риск аварийных остановок», — отметил доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Макар Ромашкин.

Разработку уже испытали на популярной промышленной смазке «Литол-24», сравнив свежие образцы и материалы, отработавшие в реальных условиях. Полученные графики показали заметное различие, что подтвердило эффективность метода.

По мнению авторов, новая установка может стать важным инструментом для предприятий, позволяя повысить безопасность производства и сократить расходы на техобслуживание.

Ранее российские ученые разработали технологию эффективной очистки воздуха.

