У левшей нашли неожиданное преимущество

RSOS: в некоторых видах спорта левши получают преимущество
Shutterstock

У левшей есть заметное преимущество в некоторых видах спорта . К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие мировые рейтинги спортсменов в фехтовании, настольном теннисе, теннисе и бадминтоне. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Хотя левшей в мире около 10%, среди профессиональных спортсменов их оказалось значительно больше. Например, среди ведущих фехтовальщиков и настольных теннисистов доля леворуких превышает этот показатель почти вдвое. В «топ-50» мирового рейтинга по настольному теннису левши составляют свыше 20%.

Авторы работы отмечают, что игроки-правши привыкли к схожему стилю соперников и редко сталкиваются с левшами, поэтому те оказываются более непредсказуемыми и создают для них трудности. Причем чем выше уровень соревнований, тем сильнее проявляется это преимущество.

Исследователи считают, что такая закономерность подтверждает гипотезу о том, что у левшей есть конкурентные преимущества именно в динамичных и контактных видах спорта, где скорость реакции и необычный угол атаки играют ключевую роль.

Ранее стало известно, кто более вынослив на работе — миллениалы или зумеры.

