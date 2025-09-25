На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали «умные» лекарства-трансформеры

Первый МГМУ: новые лекарства-трансформеры превращаются внутри организма
true
true
true
close
Евгений Козырев/РИА Новости

Препараты, которые меняют форму прямо внутри организма — из жидкости превращаются в гель или даже твердый каркас, — разрабатывают в Институте фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского Университета. Новая методология уже позволила создать пять таких средств для гинекологии, офтальмологии, стоматологии, дерматологии и оториноларингологии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Одно из первых запатентованных решений — глазные капли с лидокаином. При закапывании они превращаются в гель за счет температуры роговицы, что обеспечивает более длительное обезболивание при лазерной коррекции зрения и операциях на глазах. Аналогов такой разработки пока нет ни в России, ни за рубежом.

Другой пример — вагинальный спрей с хлоргексидином, который при распылении образует гелевую пленку на слизистой и работает дольше традиционных антисептиков. Похожие принципы применили и при создании назальных капель: они задерживаются на слизистой дольше обычных и могут использоваться, в том числе, для доставки вакцин.

В стоматологии «умные» препараты могут облегчить имплантацию зубов. После удаления зуба в лунку вводят жидкую матрицу, которая твердеет и постепенно выделяет обезболивающие, противовоспалительные вещества и факторы роста. Это снижает риск осложнений и помогает костной ткани быстрее восстанавливаться.

В дерматологии исследователи предложили очищающее масло для пациентов с атопическим дерматитом, которое при смывании водой превращается в мягкую эмульсию и создает на коже защитный барьер.

Главное достижение проекта — общая методология создания «умных» систем. Она позволяет подобрать формулы для перехода препарата из одной фазы в другую и проверять их качество без использования животных. Для этого ученые печатают на 3D-принтере биорелевантные модели органов по КТ- и МРТ-снимкам и воспроизводят в лаборатории естественные условия среды.

Работа уже вызвала интерес за рубежом: ученые из Китая, Сербии и Казахстана приезжали в лаборатории института, а теперь планируются совместные разработки.

По словам руководителя проекта Елены Бахрушиной, такие системы способны сделать лечение и хирургические вмешательства комфортнее и безопаснее, а методология позволит ускорить внедрение подобных препаратов во всем мире.

Ранее российские ученые разработали анализ крови на психические заболевания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами