Врач назвал причину пугающего ночного симптома

Катаплексия пробуждения или сонный паралич возникает в момент резкого пробуждения из фазы быстрого сна, когда мышцы тела остаются временно обездвиженными. В этом случае человек внезапно просыпается, но не может пошевелиться и нередко сталкивается с галлюцинациями. Об этом рассказал врач-терапевт Амир Хан в интервью изданию Daily Mirror.

Эксперт пояснил, что обычно во время сна мышцы расслабляются, но при сонном параличе расслабленность сохраняется на несколько секунд или минут после пробуждения, что создает ощущение временного парализованного состояния.

По его словам врача, сон человека делится на два основных типа: медленный (non-REM) и быстрый (REM) сон. Эти фазы чередуются в течение ночи циклами по 90-120 минут, проходя последовательно одна за другой. Каждая из них играет свою важную роль — как в восстановлении организма, так и в работе мозга. Сонный паралич чаще всего связан именно с фазой быстрого сна.

В этой фазе у человека наблюдаются быстрые движения глаз, учащенное дыхание и повышенная мозговая активность — почти как в бодрствующем состоянии. Именно в REM-фазе происходят наиболее яркие сновидения. Мозгу требуется несколько секунд, чтобы «переключиться» в бодрствование, из-за чего человек может ощущать давление на грудь, страх и видеть образы, которых нет.

Хан подчеркнул, что, несмотря на пугающий характер, сонный паралич не опасен для здоровья. Чтобы снизить риск его возникновения, врач советует соблюдать режим сна, избегать переутомления и снижать уровень стресса.

