На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Долгий дневной сон может повысить риск ранней смерти, выяснили ученые

SLEEP: долгий или переменчивый дневной сон может повысить риск ранней смерти
true
true
true
close
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Длительный или крайне переменчивый дневной сон может существенно повысить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы. Результаты исследования опубликованы в журнале SLEEP.

В ходе работы ученые проанализировали данные о здоровье 86 565 добровольцев, средний возраст которых составил 63 года. В течение семи дней участники носили браслеты для актиграфии, которые регистрировали их движения и поведение во время сна. Исследование фокусировалось на дневном сне (в промежутке с 9:00 до 19:00).

После сбора данных о сне ученые приступили к наблюдению за испытуемыми. За 11-летний период умерли 5189 участников — 6% от общего числа. Средняя продолжительность дневного сна составила 24 минуты. У людей с более длительным, частым или вариабельным дневным сном риск смерти был значительно выше.

Под вариабельностью сна в исследовании понималась привычка каждый раз проводить во сне неодинаковое количество времени, также не сохраняя время засыпания стабильным.

«Данные, указывающие на риски, связанные с дневным сном, противоречат нашим текущим представлениям о его пользе, поэтому необходимы дополнительные исследования», — отметил один из авторов исследования Чэньлу Гао.

Авторы исследования также призывают как можно быстрее обращаться за медицинской помощью при появлении сильной сонливости. Постоянная усталость или нарушения сна также могут быть признаками целого спектра заболеваний, включая депрессию, болезнь Паркинсона и железодефицитную анемию.

Ранее сомнолог раскрыла секреты идеального дневного сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами