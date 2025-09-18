Долгий дневной сон может повысить риск ранней смерти, выяснили ученые

Длительный или крайне переменчивый дневной сон может существенно повысить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы. Результаты исследования опубликованы в журнале SLEEP.

В ходе работы ученые проанализировали данные о здоровье 86 565 добровольцев, средний возраст которых составил 63 года. В течение семи дней участники носили браслеты для актиграфии, которые регистрировали их движения и поведение во время сна. Исследование фокусировалось на дневном сне (в промежутке с 9:00 до 19:00).

После сбора данных о сне ученые приступили к наблюдению за испытуемыми. За 11-летний период умерли 5189 участников — 6% от общего числа. Средняя продолжительность дневного сна составила 24 минуты. У людей с более длительным, частым или вариабельным дневным сном риск смерти был значительно выше.

Под вариабельностью сна в исследовании понималась привычка каждый раз проводить во сне неодинаковое количество времени, также не сохраняя время засыпания стабильным.

«Данные, указывающие на риски, связанные с дневным сном, противоречат нашим текущим представлениям о его пользе, поэтому необходимы дополнительные исследования», — отметил один из авторов исследования Чэньлу Гао.

Авторы исследования также призывают как можно быстрее обращаться за медицинской помощью при появлении сильной сонливости. Постоянная усталость или нарушения сна также могут быть признаками целого спектра заболеваний, включая депрессию, болезнь Паркинсона и железодефицитную анемию.

Ранее сомнолог раскрыла секреты идеального дневного сна.