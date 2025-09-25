На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа скрытая опасность недостатка воды в организме

AJPEM: привычка пить мало воды усиливает ответ организма на стресс
true
true
true
close
Shutterstock

Регулярное потребление недостаточного количества жидкости может усиливать гормональную реакцию организма на стресс. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета Джона Мурса. Статья опубликована в American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism (AJPEM).

В исследовании приняли участие 62 здоровых мужчины и женщины. Испытуемых разделили на группы в зависимости от уровня привычного потребления жидкости. На втором этапе участники индивидуально прошли Трирский социальный стресс-тест (TSST).

В группе с низким уровнем гидратации (около 1,3 литра воды в день) после теста значительно увеличивался уровень кортизола — основного гормона стресса. У тех, кто выпивал не менее четырех литров жидкости в день, такая гормональная реакция была выражена слабее.

По мнению ученых, даже легкое обезвоживание — например, проявляющееся в темной окраске мочи — может оказывать прямое влияние на работу эндокринной системы. Это состояние может быть недооцененным фактором, повышающим уязвимость организма к стрессу и риски для здоровья в долгосрочной перспективе.

Авторы исследования напомнили: в среднем рекомендуемая норма потребления жидкости составляет 2,5 литра для мужчин и два литра для женщин. Это значение учитывает воду, которая входит в состав продуктов питания.

Ранее врач назвал опасные последствия позднего завтрака для пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами