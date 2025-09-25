Названа скрытая опасность недостатка воды в организме

Регулярное потребление недостаточного количества жидкости может усиливать гормональную реакцию организма на стресс. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета Джона Мурса. Статья опубликована в American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism (AJPEM).

В исследовании приняли участие 62 здоровых мужчины и женщины. Испытуемых разделили на группы в зависимости от уровня привычного потребления жидкости. На втором этапе участники индивидуально прошли Трирский социальный стресс-тест (TSST).

В группе с низким уровнем гидратации (около 1,3 литра воды в день) после теста значительно увеличивался уровень кортизола — основного гормона стресса. У тех, кто выпивал не менее четырех литров жидкости в день, такая гормональная реакция была выражена слабее.

По мнению ученых, даже легкое обезвоживание — например, проявляющееся в темной окраске мочи — может оказывать прямое влияние на работу эндокринной системы. Это состояние может быть недооцененным фактором, повышающим уязвимость организма к стрессу и риски для здоровья в долгосрочной перспективе.

Авторы исследования напомнили: в среднем рекомендуемая норма потребления жидкости составляет 2,5 литра для мужчин и два литра для женщин. Это значение учитывает воду, которая входит в состав продуктов питания.

