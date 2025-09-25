На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У черной смородины нашли полезное для печени свойство

F&F: экстракт черной смородины помогает печени быстрее выводить алкоголь
true
true
true
close
Pixabay

Экстракт черной смородины активирует ключевой защитный белок FGF21, помогающий печени восстанавливаться после воздействия алкоголя. К такому выводу пришли исследователи из Китая и Финляндии. Результаты опубликованы в научном журнале Food & Function (F&F).

Лабораторные исследования показали, что экстракт ягоды содержит около 900 полифенолов и 45 антоцианов. Многие из этих биологически активных веществ растительного происхождения усиливают выработку FGF21 — белка, который выделяется печенью и влияет на мозг, ускоряя выведение токсинов.

В экспериментах на клетках печени и лабораторных мышах ученые зафиксировали: экстракт черной смородины снижает воспаление и окислительный стресс, а также защищает клеточные мембраны (оболочки) от повреждений. Особенно выраженный эффект наблюдался при моделировании острого алкогольного поражения печени.

Помимо активации белка FGF21, экстракт черной смородины показал способность регулировать работу нервной системы, усиливая общий потенциал организма к детоксикации. Ученые подчеркивают, что ягода может стать не только естественным средством защиты печени, но и перспективным компонентом будущих препаратов для профилактики и лечения алкогольных повреждений.

Ранее российские ученые нашли в шиповнике противораковые вещества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами