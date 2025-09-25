У черной смородины нашли полезное для печени свойство

Экстракт черной смородины активирует ключевой защитный белок FGF21, помогающий печени восстанавливаться после воздействия алкоголя. К такому выводу пришли исследователи из Китая и Финляндии. Результаты опубликованы в научном журнале Food & Function (F&F).

Лабораторные исследования показали, что экстракт ягоды содержит около 900 полифенолов и 45 антоцианов. Многие из этих биологически активных веществ растительного происхождения усиливают выработку FGF21 — белка, который выделяется печенью и влияет на мозг, ускоряя выведение токсинов.

В экспериментах на клетках печени и лабораторных мышах ученые зафиксировали: экстракт черной смородины снижает воспаление и окислительный стресс, а также защищает клеточные мембраны (оболочки) от повреждений. Особенно выраженный эффект наблюдался при моделировании острого алкогольного поражения печени.

Помимо активации белка FGF21, экстракт черной смородины показал способность регулировать работу нервной системы, усиливая общий потенциал организма к детоксикации. Ученые подчеркивают, что ягода может стать не только естественным средством защиты печени, но и перспективным компонентом будущих препаратов для профилактики и лечения алкогольных повреждений.

