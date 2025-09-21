На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У популярной диеты выявили опасность для мужского организма

Cell: кетодиета может вызвать клеточное старение у мужчин
Shutterstock

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что кетогенная диета — рацион с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов — может запускать процессы клеточного старения у самцов мышей, но не у самок. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Кетогенная диета представляет собой режим питания с крайне низким содержанием углеводов (обычно не более 20-50 граммов в сутки) и высоким содержанием жиров. Основными источниками калорий при этом становятся мясо, рыба, молочные продукты, орехи и некоторые овощи.

Кетодиета стимулирует выработку кетоновых тел — альтернативного источника энергии, заменяющего глюкозу. Такие диеты уже доказали эффективность при лечении лекарственно-устойчивой эпилепсии и изучаются как потенциальная терапия при других заболеваниях, включая диабет второго типа.

Чтобы выяснить, какое воздействие кетогенная диета оказывает на организм в зависимости от пола, ученые провели эксперимент на мышах. Результаты показали: переход на кетодиету вызывает повышение маркеров окислительного стресса и старение клеток у самцов. При этом у самок аналогичных эффектов не наблюдалось.

Более того, при введении самцам женского полового гормона эстрогена (или эстрадиола) вредное воздействие диеты исчезало.

«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что эстроген играет защитную роль при кетогенной диете», — отметил ведущий автор исследования, доктор медицины Дэвид Гиус.

Дополнительно исследователи обнаружили, что при блокировке эстрогеновых рецепторов у самок (с помощью препарата тамоксифен) в их клетках также появлялись признаки старения и стресса — как у самцов.

Ученые отметили, что метаболизм мышей во многом схож с человеческим, поэтому клеточное старение при таком питании могут проявиться и у людей. Эту гипотезу еще предстоит подтвердить, однако уже сейчас исследователи подчеркивают необходимость индивидуального подхода при выборе лечебного питания, особенно в долгосрочной перспективе.

