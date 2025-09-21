На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые лишили раковые клетки умения адаптироваться к лечению

PNAS: препарат целекоксиб лишает клетки рака лекарственной устойчивости
true
true
true
close
Freepik

Противовоспалительный препарат целекоксиб может удваивать эффективность химиотерапии, снижая устойчивость раковых клеток к лечению. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета (США). Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили: цель новой методики лечения не в том, чтобы сильнее атаковать опухоль, а в том, чтобы лишить раковые клетки способности адаптироваться и вырабатывать устойчивость к лечению.

«Раковые клетки — мастера выживания, — объясняет руководитель исследования Вадим Бэкман. — Они не просто переживают химиотерапию или облучение, а учатся сопротивляться. Мы же хотим отобрать у них это умение».

Ключ к такой «гибкости» кроется в особом механизме клеточной памяти — структуре хроматина, в который упакована ДНК. У раковых клеток этот механизм нарушен: упаковка ДНК становится «рыхлой», и клетка быстрее переключается между генами, подстраиваясь под внешние воздействия. Это позволяет опухоли быстро мутировать и «запоминать», как обходить лекарства.

Ученые создали компьютерную модель, способную по структуре хромати на предсказать, насколько устойчива клетка. После этого они проверили сотни известных препаратов и нашли один с нужным действием — целекоксиб, противовоспалительное средство, применяемое при артрите.

Эксперименты показали: комбинация химиотерапии и целекоксиба почти полностью уничтожает раковые клетки в лабораторных условиях, а у мышей с опухолью яичников в два раза замедляет рост опухоли. Если результаты подтвердятся в клинических испытаниях, это откроет путь к снижению доз химиопрепаратов без потери эффективности, а значит — к меньшему числу побочных эффектов и лучшему качеству жизни пациентов.

По мнению Бэкмана, управление клеточной памятью также может стать ключом и к лечению возрастных заболеваний — например, болезни Альцгеймера, Паркинсона или сердечной недостаточности, где клетки «забывают», как выполнять свою функцию.

Ранее сахар в напитках связали с риском метастазирования рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами