Россиянам рассказали, в каких случаях таблетки от давления не помогают

Первый МГМУ: резистентную гипертонию могут вызывать тревога и депрессия
PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Артериальная гипертензия — одно из самых распространенных заболеваний сердца и сосудов, которое ежегодно становится причиной миллионов смертей по всему миру. Но примерно каждый десятый пациент сталкивается с тем, что лекарства перестают работать. Ученые Сеченовского Университета выяснили: к так называемой резистентной гипертонии ведут не только физиологические, но и психологические причины — тревога и депрессия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным исследователей, тревожно-депрессивные расстройства встречаются у 36,8% людей с гипертонией. Эти состояния запускают сразу несколько опасных процессов.

«Кровь становится более густой, увеличивается риск тромбов. Сердце начинает биться чаще, в крови растет уровень глюкозы, выбрасываются гормоны стресса, в том числе кортизол. Все это приводит к воспалению и мешает сердцу качать кровь», — объяснила профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета, директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Беатриса Волель.

Особенно заметна роль тревожных расстройств у пожилых: они повышают риск гипертонии в 3,6 раза у мужчин и почти в 7 раз у женщин. У людей среднего возраста риск также выше почти вдвое. Тревога провоцирует и поведенческие последствия.

«У половины пациентов появляются фобии: страх инфаркта или инсульта, навязчивое измерение давления, концентрация на малейших ощущениях в груди. Паника вызывает новые скачки давления — получается замкнутый круг», — отметила профессор Волель.

Не менее опасно сочетание депрессии и гипертонии: оно увеличивает вероятность инсульта в 2,5 раза. При этом люди с депрессией хуже следуют медицинским рекомендациям.

«Главная проблема — низкая приверженность лечению. Пациенты часто игнорируют назначения врачей, полагаясь на советы знакомых или народную медицину, что ведет к осложнениям», — подчеркнула эксперт.

По мнению исследователей, скрининг на тревогу и депрессию должен стать обязательной частью диагностики и терапии гипертонии, а лечение — результатом совместной работы кардиологов и психиатров.

Ранее ученые раскрыли простой секрет снижения риска инсульта для полных людей.

