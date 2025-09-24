Развеян популярный миф о сетях 5G

IMDEA: 5G не всегда быстрее и надежнее 4G

Международная команда исследователей из университетов Европы и США выяснила, что, несмотря на широкое распространение сетей пятого поколения, их преимущества не всегда заметны для пользователей. В ряде случаев 5G не дает ощутимого выигрыша по скорости отклика (задержке сигнала) и даже может работать на уровне 4G/LTE. Об этом сообщает IMDEA Networks Institute.

Ученые проанализировали данные за год в восьми городах — Берлине, Турине, Осло, Порту, Мадриде, Ванкувере, Бостоне и районе Сан-Франциско.

«Мы обнаружили разительные различия между операторами: одни сети обеспечивают отличную работу в uplink (передаче данных от пользователя), другие почти не отличаются от LTE», — отметил Имран Хан из Северо-восточного университета в США, соавтор работы.

По словам Клаудио Фиандрино, доцента IMDEA Networks, развертывание 5G в мегаполисах действительно стабилизировалось, но это пока не привело к стабильному преимуществу по задержке. Все зависит не столько от «поколения» связи, сколько от решений конкретного оператора: спектра, плотности базовых станций, использования облачных и edge-технологий.

Авторы предупреждают, что слишком ранний переход к 6G может оказаться ошибкой.

«Есть риск разочарования и напрасных инвестиций: деньги пойдут на громко рекламируемые функции, вместо того чтобы закрывать реальные проблемы — дыры в покрытии, нехватку инфраструктуры и спектра», — подчеркнули исследователи.

