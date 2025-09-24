Россияне назвали три самых известных им метода контрацепции

В 2025 году значительная доля респондентов «Индекса женского здоровья», – ежегодного опроса, проводимого фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер», – продолжает называть в числе самых известных им методов контрацепции воздержание (58%), кормление грудью (57%) и прерванный половой акт (78%). Такие данные «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании. Исследование проведено совместно с Аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Эксперты «Гедеон Рихтер» уточняют: если воздержание действительно исключает возможность беременности, то два других указанных метода по-прежнему оцениваются как сомнительные или малонадежные. Тем не менее в 2025 году россияне чаще упоминают именно их, а не более современные и эффективные средства.

Опрос также показал, что женщины лучше осведомлены о способах предупреждения беременности: в зависимости от метода разрыв в знаниях с мужчинами достигает 21 процентного пункта.

«Тема контрацепции все сильнее интересует россиян: за прошедший год 71% респондентов искали о ней информацию. При этом врачи и поисковики делят лидерство по частоте обращений, но суммарно интернет-ресурсы по популярности «обгоняют» специалистов», – рассказала «Газете.Ru» Анна Похитонова, руководитель департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России.

Блоги, форумы, видеохостинги становятся особенно популярны у людей в возрасте 18–23 лет.

Исследование также показало: отношение к контрацепции становится более позитивным: в 2025 году ее положительно оценивают 48% россиян (против 45% в 2024 году).

Чаще всего доверие демонстрируют пользователи средств защиты, пары и семьи с детьми. Скептицизм же выше среди тех, кто не применяет контрацепцию, не имеет высшего образования или не сталкивается с проблемами репродуктивного здоровья.

