Ученые выяснили, что шмели опыляли липу еще 24 миллиона лет назад

Международная группа ученых под руководством Венского университета обнаружила, что шмели опыляли цветки липы уже 24 миллиона лет назад. Это первое научно задокументированное свидетельство столь древнего взаимодействия между определенным видом растения и его опылителем. Результаты опубликованы в журнале New Phytologist.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа окаменелостей, найденных в отложениях древнего вулканического озера Энспель-Фоссиль-Лагерштетте (Германия). Ученые обнаружили как цветки липы, так и шмелей, а также пыльцевые зерна, сохранившиеся на частях тела насекомых и на растениях. Это позволило напрямую зафиксировать факт опыления.

Новый вид липы получил название Tilia magnasepala — «липа с крупными чашелистиками». Также описаны два новых ископаемых вида шмелей: Bombus (Kronobombus) messegus и Bombus (Timebombus) paleocrater. Эти шмели входят в число древнейших представителей рода Bombus, известных науке.

Извлечение и анализ пыльцы проводились с помощью ультрафиолетового и синего света, а также электронного микроскопа. По словам исследователей, шмели уже тогда проявляли характерную поведенческую стратегию — постоянство цветения, то есть посещали один и тот же вид растения за один полет.

Авторы подчеркивают, что понимание древних опылительных связей важно в контексте современного кризиса опылителей. Сравнение поведения ископаемых насекомых с современными помогает лучше понять устойчивость и эволюцию экосистем, а также их реакцию на климатические и биологические изменения.

