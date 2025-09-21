На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван заменитель сахара, безопасный для мозга

Neurology: назван заменитель сахара, которые не ускоряет старение мозга
true
true
true
close
Shutterstock

Искусственные подсластители — за исключением тагатозы — могут ускорять снижение когнитивных функций и ухудшать память, особенно у людей с диабетом. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия). Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные о диете и состоянии здоровья 12 772 взрослых людей. Средний возраст добровольцев составил 52 года. В течение 24 лет участники заполняли анкеты о своем рационе, включая потребление диетических напитков и продуктов с низко- и бескалорийными подсластителями.

На основе уровня потребления заменителей сахара участников разделили на три группы — от низкого до высокого. Суточное потребление варьировалось от 20 до 191 миллиграмма. Наиболее часто употребляемым подсластителем оказался сорбит.

Для оценки когнитивного состояния участники проходили тесты на память, владение языком, рабочую память и скорость обработки информации. Оказалось, что при активном потреблении искусственных подсластителей снижение когнитивных способностей происходило на 62% быстрее, чем при минимальном.

Ученые подсчитали, что в среднем у любителей заменителей сахара старение мозга ускорялось на 1,6 года. Даже при умеренном потреблении подсластителей ухудшение когнитивных функций протекало в среднем на 35% быстрее.

Особенно выраженный негативный эффект наблюдался у участников младше 60 лет, а также у людей с диабетом. У пожилых людей старше 60 лет такой связи выявлено не было.

Исследование также показало, что почти все исследованные подсластители — включая аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, сорбит и ксилит — ускоряли когнитивный спад. Единственным исключением стала тагатоза. Она содержится в небольших количествах в ягодах, фруктах, овощах, какао, молоке и молочных продуктах
.

Ранее сахар в напитках связали с риском метастазирования рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами