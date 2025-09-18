На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил причину сонливости после секса

Diario Libre: сонливость после секса вызывает активация нескольких гормонов
true
true
true
close
Pexels

Некоторые мужчины и женщины засыпают сразу после секса — это явление имеет научное объяснение. Так происходит потому, что оргазм запускает сложную нейрохимическую реакцию, которая способствует расслаблению. Об этом сексолог Хесус Родригес из Университета Мурсии рассказал в беседе с изданием Diario Libre.

«Во время оргазма активируются сразу несколько гормонов и нейромедиаторов, включая окситоцин, пролактин и серотонин. Параллельно происходит снижение активности префронтальной коры головного мозга, что создает физиологическую основу для ощущения покоя и желания спать», — пояснил специалист.

В условиях отсутствия стресса базальный окситоцин может способствовать сну, тогда как при стрессе — усиливать бодрствование. Биологическое действие пролактина также многообразно: научные работы показывают, что этот гормон способствует переходу в медленноволновый (глубокий) сон — наиболее восстанавливающую фазу. Это может объяснять, почему после секса сон ощущается особенно крепким и освежающим.

Особенно выражен этот эффект у людей, находящихся в состоянии хронического стресса. Для них половой акт и оргазм могут становиться способом мгновенного «перезапуска» — как эмоционального, так и физического.

Ранние исследования показали, что 70% мужчин засыпают после секса или ощущают утомление. Схожие данные приводит опрос, проведенный медицинским порталом Cuidate Plus: согласно результатам, после интимной близости спят 66% мужчин и 55% женщин.

Ранее ученые раскрыли секрет привлекательности для противоположного пола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами