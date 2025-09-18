Врач объяснил причину сонливости после секса

Некоторые мужчины и женщины засыпают сразу после секса — это явление имеет научное объяснение. Так происходит потому, что оргазм запускает сложную нейрохимическую реакцию, которая способствует расслаблению. Об этом сексолог Хесус Родригес из Университета Мурсии рассказал в беседе с изданием Diario Libre.

«Во время оргазма активируются сразу несколько гормонов и нейромедиаторов, включая окситоцин, пролактин и серотонин. Параллельно происходит снижение активности префронтальной коры головного мозга, что создает физиологическую основу для ощущения покоя и желания спать», — пояснил специалист.

В условиях отсутствия стресса базальный окситоцин может способствовать сну, тогда как при стрессе — усиливать бодрствование. Биологическое действие пролактина также многообразно: научные работы показывают, что этот гормон способствует переходу в медленноволновый (глубокий) сон — наиболее восстанавливающую фазу. Это может объяснять, почему после секса сон ощущается особенно крепким и освежающим.

Особенно выражен этот эффект у людей, находящихся в состоянии хронического стресса. Для них половой акт и оргазм могут становиться способом мгновенного «перезапуска» — как эмоционального, так и физического.

Ранние исследования показали, что 70% мужчин засыпают после секса или ощущают утомление. Схожие данные приводит опрос, проведенный медицинским порталом Cuidate Plus: согласно результатам, после интимной близости спят 66% мужчин и 55% женщин.

