Китайские ученые разработали пассивные экзоскелеты для подъема плит весом 200 кг

Китайские ученые впервые представили пассивные роботизированные экзоскелеты — уникальные устройства для рук, способные значительно облегчить выполнение тяжелых физических работ. Об этом сообщает Global Times.

Новый экзоскелет, основанный на магнитореологическом приводе, обеспечивает поддержку при захвате и существенно увеличивает выносливость кисти. По информации агентства, разработку представила исследовательская группа под руководством профессора Сунь Шуайшуая из Университета науки и технологии Китая (USTC).

«Следующим этапом станет улучшение работы экзоскелета с помощью технологии распознавания человеческих намерений, что позволит устройству адаптировать силу поддержки под конкретные задачи пользователя. Кроме того, планируется применение композитных материалов и 3D-печати для снижения веса и повышения прочности каркаса», – отметил профессор Шуайшуай.

Как отмечают авторы пассивного экзоскелета, устройство позволяет с легкостью поднимать сланцевые плиты весом свыше 200 килограммов, что открывает перспективы его применения в спасательных операциях — расчистке завалов и эвакуации пострадавших после землетрясений.

Пассивные экзоскелеты — это устройства, которые не требуют источника энергии для функционирования. Они работают за счет применения противовесов и рычагов.

Ранее ученые создали мягкий экзоскелет для детей с ДЦП.