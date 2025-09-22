На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайские ученые разработали пассивные экзоскелеты для подъема плит весом 200 кг

Global Times: Китайские ученые создали пассивные роботизированные экзоскелеты
true
true
true
close
Freepik

Китайские ученые впервые представили пассивные роботизированные экзоскелеты — уникальные устройства для рук, способные значительно облегчить выполнение тяжелых физических работ. Об этом сообщает Global Times.

Новый экзоскелет, основанный на магнитореологическом приводе, обеспечивает поддержку при захвате и существенно увеличивает выносливость кисти. По информации агентства, разработку представила исследовательская группа под руководством профессора Сунь Шуайшуая из Университета науки и технологии Китая (USTC).

«Следующим этапом станет улучшение работы экзоскелета с помощью технологии распознавания человеческих намерений, что позволит устройству адаптировать силу поддержки под конкретные задачи пользователя. Кроме того, планируется применение композитных материалов и 3D-печати для снижения веса и повышения прочности каркаса», – отметил профессор Шуайшуай.

Как отмечают авторы пассивного экзоскелета, устройство позволяет с легкостью поднимать сланцевые плиты весом свыше 200 килограммов, что открывает перспективы его применения в спасательных операциях — расчистке завалов и эвакуации пострадавших после землетрясений.

Пассивные экзоскелеты — это устройства, которые не требуют источника энергии для функционирования. Они работают за счет применения противовесов и рычагов.

Ранее ученые создали мягкий экзоскелет для детей с ДЦП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами