Спутники запечатлели выброс гигантских протуберанцев во время затмения

На Солнце произошел выброс гигантских протуберанцев одновременно с затмением
true
true
true

На Солнце произошел одновременно с солнечным затмением двойной выброс гигантских протуберанцев. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем», – сообщили ученые.

Как уточняют в РАН, выброс протуберанцев произошел около 22:30 (МСК) и совпал с пиком солнечного затмения, наблюдавшегося в тот момент в южном полушарии Земли. Ученые высчитали, что протуберанцы достигли порядка 1 млн км в длину — это примерно в 70 раз больше размера нашей планеты.

«Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит — одно выше, второе ниже плоскости эклиптики», – отметили астрономы.

Согласно наблюдениям ИКИ РАН, это первый за сентябрь случай такого масштаба. Он свидетельствует о том, что Солнце по-прежнему сохраняет огромное накопление энергии, несмотря на общее снижение активности, которое наблюдалось в последние месяцы.

