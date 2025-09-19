На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали метод 3Д-печати авиационных конструкций

ПНИПУ: разработан метод интеллектуальной 3D-печати крупногабаритных изделий
true
true
true
close
ПНИПУ

Ученые Пермского Политеха и специалисты компании «Ф2 Инновации» создали и запатентовали новый метод интеллектуальной 3D-печати, который позволяет изготавливать крупногабаритные изделия без использования традиционных пластиковых поддержек. Решение основано на встроенных в конструкцию принтера механических элементах, которые синхронно «подхватывают» нависающие слои изделия и убираются, когда поддержка больше не нужна. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

3D-печать давно стала одним из самых перспективных направлений производства: из расплавленного пластика можно формировать детали любой формы и сложности, включая медицинские импланты, элементы авиационных конструкций и электроники. Но технология сталкивается с проблемой: когда модель имеет нависающие части, слои пластика начинают провисать и деформироваться. Обычно для этого печатают временные пластиковые поддержки, которые занимают много материала и времени, а при удалении могут повредить поверхность детали. В случае крупногабаритных изделий такой метод и вовсе неприменим.

Инженеры предложили заменить одноразовые пластиковые элементы на «умные» металлические пластины, встроенные в сам принтер. Эти подвижные узлы регулируются системой управления и двигаются синхронно с экструдером, поддерживая изделие в нужный момент и не мешая процессу печати. В финале они просто отводятся, не оставляя следов на поверхности.

«Система управления заранее определяет расположение нависающих элементов и автоматически выстраивает траекторию движения поддержек. Благодаря этому печать идет непрерывно и без дефектов, а сама конструкция сохраняет точность», — пояснил Игорь Безукладников, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, советник по науке ООО «Ф2 Инновации».

Метод успешно протестирован на серийных 3D-принтерах компании «Ф2 Инновации». Технология особенно эффективна при сложных режимах печати, например, под углом 45° или 90°, когда поддержка обязательна. По словам разработчиков, новый подход позволит существенно снизить затраты материала и времени, а также расширит возможности промышленной 3D-печати для крупных и сложных конструкций.

Ранее российские ученые нашли способ превратить канализационные отходы в полезный грунт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами