На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России нашли уникальный могильник каменного века

В Якутии археологи обнаружили древний могильник возрастом 5,5 тысячи лет
true
true
true
close
Telegram-канал Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия)

В Якутии специалисты Арктического научно-исследовательского центра нашли в Хангаласском улусе древний могильник. Информация об этом появилась в Telegram-канале научной организации.

«Одним из таких [интересных] событий стало открытие и исследование уникального древнего могильника каменного века возрастом около 5,5 тысячи лет в Хангаласском улусе, на территории 4-го Мальжагарского наслега, в местности Ой-Муран», — говорится в сообщении.

Уникальное образование удалось найти благодаря человеческому черепу, который обнаружил неподалеку от осыпающегося берегового обрыва реки Лены краевед Александр Филиппов. По предварительной информации, останки выбили копытами из земли лошади.

В настоящее время рабочая комиссия устанавливает историко-культурную ценность могильника.

До этого сообщалось, что в Великобритании во время раскопок на месте бывшего универмага в городе Глостере обнаружили 317 скелетов. Они относятся к периоду позднего Средневековья. Еще раньше в этом месте были найдены еще 83 захоронения времен Древнего Рима.

Ранее стало известно, что археологи в Индонезии нашли 3000-летний топор с признаками «внеземного происхождения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами