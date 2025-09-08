В России нашли уникальный могильник каменного века

В Якутии специалисты Арктического научно-исследовательского центра нашли в Хангаласском улусе древний могильник. Информация об этом появилась в Telegram-канале научной организации.

«Одним из таких [интересных] событий стало открытие и исследование уникального древнего могильника каменного века возрастом около 5,5 тысячи лет в Хангаласском улусе, на территории 4-го Мальжагарского наслега, в местности Ой-Муран», — говорится в сообщении.

Уникальное образование удалось найти благодаря человеческому черепу, который обнаружил неподалеку от осыпающегося берегового обрыва реки Лены краевед Александр Филиппов. По предварительной информации, останки выбили копытами из земли лошади.

В настоящее время рабочая комиссия устанавливает историко-культурную ценность могильника.

