На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы периоды максимальной сонливости в течение дня

Daily Mail: во второй половине дня фиксируются два пика сонливости
true
true
true
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Послеобеденный спад энергии — не просто ощущение, а подтвержденная наукой физиологическая реальность. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Равия Аллада, нейробиолог из Университета Мичигана. Как отмечает эксперт, сильнее всего сонливость ощущается в 13:27 и 14:06.

По словам эксперта, организм человека работает по циркадному ритму, в рамках которого пик продуктивности приходится на утренние часы — примерно в 10:00. Однако уже после обеда, около 13:30, большинство людей начинают испытывать спад энергии. Это связано с так называемым «давлением сна» — естественным увеличением потребности в отдыхе по мере продолжительности бодрствования.

Как отмечает доктор Аллада, в течение дня в организме происходит «борьба» между циркадным ритмом, который поддерживает нас в тонусе, и растущим желанием поспать. Побеждает чаще всего сонливость — особенно во второй половине дня.

Исследования подтверждают этот факт: в опросе с участием двух тысяч офисных работников было установлено, что пик усталости приходится на 13:27 и 14:06. Более четверти опрошенных связывают упадок сил с длительным временем перед экраном, а 22% — с редкими перерывами в работе. Почти 25% считают, что продуктивности мешают коллеги.

Однако, по мнению специалистов, одной из ключевых причин дневной усталости является неправильное питание. Особенно опасны сладкие продукты и рафинированные углеводы: белый хлеб, макароны, сладкие завтраки. Как поясняет профессор Саи Крупа Дас из Университета Тафтса, такие продукты вызывают резкий скачок сахара в крови и выработку инсулина, за которым неизбежно следует резкое снижение энергии и чувство сонливости.

Вместо этого специалисты рекомендуют богатые белком и клетчаткой продукты, которые обеспечивают более стабильный уровень энергии.

Самым эффективным способом справиться с послеобеденной усталостью считается короткий дневной сон продолжительностью 20 минут. Если вздремнуть невозможно — помогает прогулка на свежем воздухе. Физическая активность стимулирует приток крови к мозгу, повышает концентрацию внимания и положительно влияет на общее самочувствие.

Ранее врач объяснил причину сонливости после секса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами