Ученые выяснили, как уровень образования влияет на сексуальность

PNAS: между отказом от секса и высоким уровнем образования есть связь
Международная группа исследователей обнаружила любопытную закономерность: высокий уровень образования может быть связан с более низкой сексуальной активностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В исследовании приняли участие несколько сотен тысяч жителей Великобритании и Австралии. Главной целью ученых было выяснить, оказывает ли высшее образование влияние на интимную жизнь человека. Результаты показали, что около 1% участников никогда не вступали в половые отношения.

Однако, как отмечают ученые, дело не в генетике — так называемого «гена безбрачия» не существует. На сексуальное поведение влияют множество факторов: личностные особенности, социальное окружение и даже случайности жизненного пути.

Тем не менее, специалисты зафиксировали устойчивую тенденцию: чем выше уровень образования, тем чаще наблюдается снижение интереса к интимной жизни. Причины этого, по мнению исследователей, могут быть разными. Среди них — высокая сосредоточенность на профессиональной деятельности, стремление к карьерному росту и нехватка времени на личные отношения. По словам ученых, со временем такая автономность может стать привычной формой поведения.

Кроме того, свою роль могут играть и социальные стереотипы. Образ «ботаника» с очками и книгой, укоренившийся еще в подростковом возрасте, порой мешает заводить знакомства и в дальнейшем влияет на личную жизнь.

Ранее был назван простой способ улучшить качество секса.

